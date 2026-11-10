Ucraina, Tajani “Firma Giorgetti su aiuti appena tornerà, non esiste nessun caso”

ROMA (ITALPRESS) – “Il documento sull’invio di aiuti all’Ucraina è già classificato e firmato da Crosetto e da me. Giorgetti è favorevole al provvedimento: ieri era a Bruxelles e non poteva firmare di persona, ma lo farà appena tornerà a Roma, non esiste nessun caso”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Radio Anch’io. “Prima di inviare il pacchetto il governo informerà il parlamento, cosa che faremo oggi io e Crosetto: continuiamo a sostenere l’Ucraina nella speranza che gli accordi di pace arrivino quanto prima”, continua Tajani. (ITALPRESS)

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