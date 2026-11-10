Interruzione acquedotti Ancipa Basso e Blufi, 12 novembre distribuzione “a rischio” per Caltanissetta e Mazzarino

Caltaqua comunica che giovedì 12 novembre Siciliacque interromperà l’esercizio degli acquedotti Ancipa Basso e Blufi per consentire il collegamento dei nuovi tratti di condotta.
A Caltanissetta, a partire dalla stessa data, non potranno essere garantiti i turni di distribuzione previsti in città. Sarà assicurata la fornitura all’ospedale e al carcere.
A Mazzarino, l’interruzione riguarderà esclusivamente le zone servite dal serbatoio Mercadante. Nelle altre zone la distribuzione seguirà il calendario ordinario