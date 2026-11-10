Policlinico a Caltanissetta. L’Ordine degli Architetti propone un confronto aperto a istituzioni, professioni e realtà sociali ed economiche per costruire una strategia condivisa

CALTANISSETTA. L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Caltanissetta ritiene che la prospettiva di istituire un Policlinico universitario nel capoluogo rappresenti un’occasione straordinaria per l’intera provin-cia e per la Sicilia centrale. Rafforzare il diritto alla salute, integrare assistenza, formazione e ricerca, generare occupazione qualificata e contrastare lo spopolamento sono obiettivi che richiedono un im-pegno comune.

La convergenza espressa dal Consiglio comunale e la richiesta di attivare un tavolo tecnico regionale, assumendo l’ospedale Sant’Elia quale riferimento, costituiscono una base importante. L’Ordine in-tende contribuire al percorso e invita gli altri Ordini e Collegi professionali a condividere un lavoro di proposta e collaborazione, insieme alle istituzioni e alle rappresentanze economiche, sociali e culturali, dando spazio anche ai giovani, agli studenti e a chi vive quotidianamente i bisogni della sanità. La realizzazione del Policlinico avrebbe ricadute ben oltre i confini cittadini: servizi sanitari più qualificati, nuove opportunità professionali, impulso alle attività economiche e maggiore attrattività per studenti, ricercatori e professionisti. Un ritorno per tutta la provincia, capace di offrire ai giovani ragioni concrete per restare e a chi è partito nuove possibilità di tornare.

Per gli architetti, questa prospettiva richiede una visione coordinata delle trasformazioni urbane e territoriali. Spazi di cura e formazione, residenze universitarie, accoglienza dei familiari dei pazienti, trasporto pubblico e collegamenti con i comuni della provincia devono essere parte di una programmazione unitaria. Il recupero degli immobili inutilizzati e la rigenerazione del centro storico possono contribuire a integrare il polo sanitario e universitario nella vita della città, mentre una rete efficiente di servizi e accessibilità può estenderne i benefici all’intero territorio provinciale. L’Ordine mette a disposizione le proprie competenze per contribuire alla lettura dei bisogni e alla definizione di proposte concrete. Occorre dare continuità al confronto, individuare priorità e tempi e verificare i risultati, accompagnando il percorso con il potenziamento del Sant’Elia e dei servizi esi-stenti, così da rispondere fin da subito alle esigenze di salute della popolazione.

«Impegniamoci a evitare un naufragio» è l’appello dell’Ordine. «La dispersione delle energie rischia di compromettere un’opportunità decisiva per Caltanissetta e per tutta la sua provincia. Mettiamo in comune competenze, idee e responsabilità, diamo al progetto una rotta chiara e lavoriamo insieme per condurlo in porto. Lo dobbiamo alle nostre comunità e ai giovani che devono poter scegliere di costruire qui il proprio futuro». L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Caltanissetta è pronto a fare la propria parte e invita tutte le componenti del territorio a sedersi attorno allo stesso tavolo.