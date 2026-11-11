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Nassiriya, Marco Intravaia: “Sono passati 23 anni, ma il ricordo di mio padre resta più vivo che mai”

Redazione 3

Nassiriya, Marco Intravaia: “Sono passati 23 anni, ma il ricordo di mio padre resta più vivo che mai”

Mer, 11/11/2026 - 09:05

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A ventitré anni dal tragico 12 novembre 2003, giorno in cui a Nassiriya morirono 19 italiani – tra cui 12 carabinieri e 5 militari dell’Esercito – la memoria della strage torna a unire il Paese. Tra i caduti c’era anche il siciliano Domenico Intravaia, padre del deputato regionale Marco. Per le famiglie dei caduti si rinnova un anniversario dal profondo valore emotivo. Un momento di dolore e ricordo vissuto in prima persona da Intravaia: “Sono passati ventitré anni da quella terribile giornata che ha segnato per sempre la mia vita e quella della mia famiglia, ma il ricordo di mio padre resta più vivo che mai. La sua assenza è un vuoto costante, ma l’esempio che mi ha lasciato è una guida salda per il mio cammino. Papà era un uomo solare, affettuoso e con una dedizione incrollabile al lavoro e alla divisa, indossata sempre con straordinaria umiltà e spirito di servizio. Da ragazzo sognavo di seguire le sue orme nei Carabinieri – ha aggiunto Intravaia – ma con il tempo ho compreso che il servizio alle Istituzioni e alla Patria si può esprimere anche attraverso la politica, vissuta come impegno concreto a favore dei cittadini”. “Sento tuttavia un legame indissolubile con l’Arma, una grande famiglia nella quale sono cresciuto e di cui condivido i valori fondanti. Faccio mia l’insegnamento del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: “Gli alamari si portano cuciti sulla pelle”, cioè nell’anima. Orgoglioso di essere figlio di un uomo che ha servito lo Stato fino all’estremo sacrificio, considero il suo coraggio e la sua fedeltà alla Repubblica il dono più prezioso. Oggi cerco di mettere questi stessi principi di rispetto e dedizione al servizio della nostra terra e di trasmetterli ai miei figli, affinché crescano consapevoli del valore del nonno. L’amore per le Istituzioni e la difesa del bene comune sono la sua eredità più grande, un impegno che rinnovo ogni giorno”. (ITALPRESS).

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