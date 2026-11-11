Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta: settimane di gioco tra open, campionato regionale e incontri con i ragazzi

Per il Club nisseno di Risiko! Quella passata e questa che è in corso sono state settimane piene di impegni e piene di gioco. Il mese di ottobre si è concluso e il mese di novembre è iniziato con due open giocati sabato e domenica presso Magic Lizard di via DE Gasperi. Domenica scorsa a Siracusa si è giocata la tappa conclusiva del Campionato Regionale individuale. I nisseni si sono presentati in terra aretusea con Maria Pia Matraxia (campionessa regionale uscente), Claudio Lombardo, Andrea Kiswarday, Gabriele Taschetti e Simone Pecoraro. Il prestigioso torneo, diviso in tre tappe di qualificazione vedeva la presenza di 36 giocatrici e giocatori in rappresentanza di tutti i Risiko! Club siciliani, ha visto giocare le prime due partite tra la mattina ed il primo pomeriggio. Poi a seguito della classifica generata dalla somma dei punti realizzati si giocava la semifinale con 16 partecipanti: i quattro vincitori dei rispettivi tavoli giocavano in serata la finale. Per il Club nisseno L’unico ad accedere alla semifinale è stato Simone Pecoraro che non è andato oltre. Per la cronaca ha vinto il torneo Luca Licciardello del Club di Acireale laureandosi campione regionale 2026.Già sabato il Club aveva, con dei suoi giocatori e soci, fatto visita all’associazione “desTEENazione” alla “Cittadella” per il primo di una serie d’incontri con i ragazzi che frequentano l’accogliente struttura che offre spazi, totalmente gratuiti, a ragazzi dagli 11 anni ai 21anni: laboratori di scrittura, pittura, arte e musica.“Abbiamo accolto con piacere l’invito dello staff di desTEENazione – comunicano dal direttivo – e siamo andati a iniziare un percorso di apprendimento del gioco del Risiko!. Abbiamo trovato una struttura accogliente e curata nei piccoli dettagli che può essere per i giovani un punto di incontro e di socializzazione. C’è stato interesse nei giovani presenti per il gioco del Risiko!, e già ci aspettano per il secondo appuntamento dei tre programmati”.Ieri martedì, presso Magic Lizard di via DE Gasperi, si è giocato il secondo turno della prima fase del Torneo Interclub, che vede la partecipazione di giocatrici e giocatori dei sette Club siciliani. La prima fase vede i Club divisi in due gironi: girone occidentale composto da Palermo, Caltanissetta e San Cataldo e girone orientale con Messina, Acireale, Catania e Siracusa. I club giocheranno, al loro interno, due turni di gioco per poi passare alla seconda fase che vedrà incontrarsi i migliori giocatori dei club dei due gironi (orientale e occidentale), la terza fase vedrà i vari vincitori delle due fasi incontrarsi in una giornata per assegnare l’ambito trofeo. Domani giovedì presso Eclettica Street Factory, come consuetudine, si giocherà il secondo turno del XXVI° torneo interno che nel primo turno ha visto la vittoria ai propri tavoli di: Maria Pia Matraxia, Michele Cammarata e Giancarlo Ciulla che guidano la classifica parziale. Il torneo è strutturato in cinque turni con uno scarto di un turno, peggior risultato o assenza. Per chi volesse partecipare al torneo può farlo telefonando al 351 1422212 o recandosi da Eclettica giovedì alle 20.00.