Gela, contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione: domande dal 10 al 30 novembre

L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune, Valeria Caci, informa la cittadinanza che l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bando Pubblico per la concessione del contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2025 .



Requisiti di accesso



Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione:



–Residenza nel Comune di Gela;

-Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato;

-Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a € 15.639,40.



Entità del contributo



Sono previste due fasce di accesso, individuate sulla base della situazione economica del nucleo familiare:



-Fascia “A”:contributo massimo concedibile *€ 3.098,74

-Fascia “B”:contributo massimo concedibile € 2.324,05



L’importo effettivo sarà determinato in relazione al canone annuo corrisposto e alle risorse disponibili.



Termini e modalità di presentazione



Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma della Regione Siciliana, dalle ore 09:00 del 10 novembre 2026 alle ore 18:00 del 30 novembre 2026.



Non saranno ritenute valide domande presentate con modalità diverse o oltre il termine sopra indicato.



Informazioni e assistenza



Per informazioni relative ai requisiti e alla documentazione necessaria, i cittadini potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale del Comune di Gela, negli orari di apertura al pubblico, nonché ai CAF e Patronati operanti sul territorio per il supporto alla compilazione telematica.



L’Assessorato invita gli aventi diritto a presentare la domanda entro i termini, evitando di concentrare le richieste negli ultimi giorni di apertura della piattaforma.

link

https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione