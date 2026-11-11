S.E. Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta, ha convocato in Cattedrale per Venerdì 13 novembre alle ore 17.30, i Catechisti e i Ministri straordinari della Santa Eucarestia, per tenere loro una lectio e consegnare il mandato. Si tratta di un incontro che rientra nella programmazione pastorale e al quale il Vescovo tiene particolarmente, avendo in più circostanze affermato l’importanza della preparazione dei Catechisti e dei Ministri della Comunione. Questi ultimi, incoraggia il Vescovo, devono prima di tutto possedere una sincera e semplice devozione verso Gesù sacramentato, manifestare un’autentica testimonianza di pietà e carità, osservare tutte le norme e, soprattutto, sostare con gli ammalati cui portano la Santa Comunione, che vedono in quell’incontro un momento di raccoglimento, di condivisione e di gioia.Sui catechisti, in particolare, nell’ultima Lettera pastorale, Dov’è tuo fratello, Mons. Russotto ha indicato alcuni criteri, finalizzati alla formazione loro e dei ragazzi che si preparano a ricevere i Sacramenti della Prima Comunione e della Confermazione; ha raccomandato di «Scegliere e formare bene i catechisti»; ha esortato di «evitare di affidare i ragazzi a catechisti volenterosi ma “improvvisati” e non preparati adeguatamente»; ha spronato energicamente, «vista la totale ignoranza dei ragazzi (e non solo) circa la dottrina cristiana, come si constata purtroppo al momento della Cresima, […] che bisogna utilizzare almeno il “vademecum del catechista”», dove sono contenuti «i lineamenti fondamentali della dottrina cristiana e le preghiere che i ragazzi (e non solo) devono assolutamente imparare. Se non apprendono questi principi e questi fondamenti in parrocchia, resteranno “analfabeti” della fede cristiana».Dopo la lectio, alle ore 18.30, il Vescovo celebrerà la Santa Messa nel 293° anniversario della dedicazione del tempio.