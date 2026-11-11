Ucraina-Russia, Putin vuole il Donbass e l’idea di Trump: nuovi confini ‘inventati’

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Vladimir Putin vuole tutto il Donbass? Proviamo a disegnarlo tutto nuovo per lui. E' più o meno questo, secondo The Economist, il ragionamento che gli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno proposto all'Ucraina. I negoziati andati in scena negli ultimi 2 giorni a Abu Dhabi non hanno prodotto sostanziali progressi nel dialogo tra Mosca e Kiev con la mediazione di Washington. Gli emissari di Trump oggi saranno a Mosca per incontrare Putin e cercare di aprire un nuovo canale. "Siamo incoraggiati dalle discussioni costruttive che si sono svolte ad Abu Dhabi", il bilancio di Kushner dopo la tappa negli Emirati Arabi. "Su direzione di Donald Trump, stiamo lavorando per porre fine a questa guerra devastante e per stabilire gli accordi di sicurezza necessari per una pace duratura in Europa e per una Ucraina sovrana, sicura e prospera", ha aggiunto. "Riportare insieme Ucraina e Russia per i primi colloqui trilaterali da febbraio è stato un passo importante. Le discussioni sono state serie, dettagliate e franche. Entrambi i paesi hanno condiviso idee specifiche per ridurre le distanze e trovare una via per porre fine alla guerra. In stretto coordinamento con l'Ucraina e i nostri partner europei, abbiamo allineato proposte che discuteremo con il presidente Putin a Mosca e poi con il presidente ucraino Zelensky", ha detto il genero del presidente degli Stati Uniti.

La questione territoriale non è l'unico nodo, ma è un tema cruciale. La Russia, a cominciare da Putin, dice e ripete che raggiungerà i propri obiettivi, sul campo di battaglia o al tavolo dei negoziati. E l'obiettivo dichiarato del Cremlino è l'acquisizione di tutto il Donbass. "I russi pensano davvero di controllarlo, ignorano come stanno le cose. Putin vive in un'altra realtà", la posizione di Zelensky. La guerra, sul terreno, appare da tempo in una fase di stallo al fronte. In un conflitto sempre più affidato alle incursioni dei droni, guadagnare metri diventa un'impresa: la Russia controlla il Luhansk, ma è ancora lontana dal dominio del Donetsk. Per risolvere la questione territoriale – si fa per dire – gli Stati Uniti avrebbero partorito un'idea che l'Ucraina non accetterebbe mai: si potrebbero ridisegnare i confini amministrativi del Donetsk e del Luhansk, nell'ambito di un'intesa tra Kiev e Mosca. In questo modo, Putin potrebbe rivendicare il controllo totale del 'nuovo Donbass' mentre l'Ucraina, in concreto, non dovrebbe rinunciare ad altri chilometri quadrati. La soluzione 'all'americana', in realtà, è poco più di un espediente. "Putin non si fermerebbe anche se noi lasciassimo il Donbass", le parole di Zelensky. Il presidente russo, d'altra parte, ha già dichiarato l'annessione anche degli oblast di Kherson e Zaporizhzhia, controllati solo in parte. Le terre strappate all'Ucraina vengono considerate 'Novorossiya', una regione ritenuta parte integrale della Russia. L'ennesima conferma, superflua, è arrivata a Abu Dhabi: "Ogni centimetro di territorio russo in Ucraina sarà restituito in un modo o nell'altro", ha dichiarato il capo della delegazione di Mosca, Vladimir Medinsky.

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