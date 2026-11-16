(Adnkronos) – "Non penso che le richieste russe" nelle trattative sull'Ucraina "siano serie. Sono richieste assurde". Lo dice l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. Secondo l'ex premier estone, le richieste russe in merito all'Europa Orientale "sono massimaliste, e francamente assurde, perché, se guardiamo alla storia, nessuno di questi Paesi ha mai attaccato la Russia. Si tratta del solito copione: avanzano una lunga serie di pretese, aggiungendone magari altre ancora, così che, se poi dovessero fare un passo indietro, finirebbero per apparire ragionevoli. Il che, in realtà, non è affatto vero". Per Kallas, occorre "mantenere uno sguardo lucido; ecco perché, di fronte a richieste così estreme, a chiunque si trovi al tavolo delle trattative dovremmo sempre porre la domanda: 'Cosa avete chiesto in cambio?'. Se loro avanzano pretese massimaliste, noi dobbiamo pretendere qualcosa in contropartita". "E non solo – aggiunge – dobbiamo chiederci cosa possiamo offrire noi, dato che disponiamo di leve negoziali, come le sanzioni e i beni russi congelati. Spero vivamente che non venga compiuto alcun passo senza ottenere nulla in cambio, non solo per quanto riguarda l'Ucraina, ma anche in relazione alla sicurezza europea, trattandosi di una questione che guarda al lungo periodo". Per Kallas, prima di iniziare a trattare con Mosca occorre che la Russia dichiari il "cessate il fuoco" in Ucraina. "Abbiamo già un'architettura di sicurezza – dice a Bruxelles – che la Russia ha accettato in numerosi accordi. Pensiamo all'Atto finale di Helsinki, al Memorandum di Budapest… l'elenco è lungo. Il problema è che la Russia non sta rispettando queste intese". Per questo motivo, aggiunge Kallas, "è necessario ottenere chiari impegni da parte russa riguardo al rispetto di questi accordi. Tuttavia, non facciamo confusione: quello di cui abbiamo bisogno ora è un cessate il fuoco, condizione indispensabile per avviare qualsiasi tipo di negoziato". "Al momento, però – nota – non vediamo nulla di tutto ciò; al contrario, la Russia sta intensificando l'escalation, colpendo infrastrutture, come linee ferroviarie, ponti e impianti energetici, con l'obiettivo di infliggere la massima sofferenza alla popolazione civile e spingere gli ucraini alla resa prima dell'arrivo del rigido inverno", conclude.

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