Ucciso 55enne, l’assassino: “Mi prendeva in giro per l’accento”

Aldo Marra , falegname di 55 anni, è morto dopo essere stato colpito con due coltellate nel pomeriggio di sabato 31 ottobre 2026 a Vighizzolo, frazione di Cantù . L’aggressione è avvenuta nei pressi del bar Bivio, in via Montello, al termine di una discussione.

Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato raggiunto da un fendente all’addome e da uno alla spalla. Dopo l’intervento dei soccorsi, Marra è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto. I carabinieri hanno fermato un uomo di 33 anni, ritenuto sospettato di essere l’autore dell’aggressione.

Gli aggiornamenti sulla lite

La dinamica dell’omicidio e le ragioni della discussione sono ancora in fase di ricostruzione. In base a quanto emerso finora, il confronto sarebbe iniziato all’interno del locale e sarebbe poi proseguito all’esterno, nei pressi dell’ingresso. Il 33enne avrebbe riferito agli investigatori di essere stato deriso per il proprio accento calabrese: si tratta di una versione che dovrà essere verificata nell’ambito delle indagini.

Gli accertamenti proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda, compresa la sequenza dell’aggressione e il ruolo dell’uomo fermato. Sul caso stanno lavorando i militari dell’Arma, mentre la comunità di Cantù è stata scossa dalla morte del 55enne