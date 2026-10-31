Droga, trasformano la casa della nonna in un luogo di spaccio: due fratelli arrestati nel Catanese

L’abitazione della nonna adibita a luogo di spaccio: arrestati due fratelli dai carabinieri della Stazione di Guardia Mangano, nel Catanese. I giovani, di 23 e 18 anni, domiciliati in paese e autori di altri reati, sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’immobile della frazione acese di Santa Maria Ammalati e’ stato documentato un insolito movimento di veicoli e persone a tutte le ore del giorno e della notte. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’abitazione di residenza dell’anziana nonna sarebbe stata utilizzata dai fratelli come punto di riferimento per la cessione di sostanze stupefacenti, sia direttamente sul posto sia attraverso consegne al domicilio degli acquirenti. I militari si sono trovati davanti a una porta blindata che impediva l’accesso allo stabile e, per evitare che eventuali elementi utili alle indagini potessero essere nascosti o distrutti, hanno fatto ingresso da una finestra della camera da letto lasciata socchiusa, affacciata nel cortile del palazzo. Una volta entrati in casa hanno sorpreso il 23enne in cucina, intento a confezionare le dosi di stupefacente. Sul tavolo, adibito a piano di lavoro, e’ stato trovato un bicchiere contenente 27 grammi di crack insieme a un bilancino di precisione e a materiale utilizzato per il confezionamento. Il fratello minore, invece, era in camera da letto dove in, un’anta dell’armadio, erano nascosti ulteriori 22 grammi di cocaina, 15 dosi di marijuana, 3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. I due sono stati arrestati in flagranza e per loro e’ stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. (AGI)