Villalba, Salvatore Alessi eletto presidente della Consulta giovanile

VILLALBA – Nel tardo pomeriggio di venerdì 30 ottobre, presso l’aula consiliare del Comune di Villalba, si è svolta la prima seduta dalla Consulta giovanile, di nuova istituzione, in seno alla quale sono stati eletti gli organi componenti. La seduta è stata presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Guarino, e hanno partecipato senza diritto di voto, in rappresentanza dell’ Amministrazione Comunale e dei gruppi consiliari Vivere Villalba e L’altra Villalba, rispettivamente l’Assessore Salvatore Messina, i Consiglieri Antonietta Nalbone e Salvatore Siracusa. Numerosa è stata la partecipazione dei ragazzi, più di trenta hanno presentato il modulo di adesione, alcuni dei quali hanno partecipato alle votazioni da remoto. Soddisfazione è stata manifestata dal Presidente del Consiglio Comunale, il quale tiene a “ringraziare anzitutto i giovani che hanno aderito con tanto entusiasmo ed energia e che saranno gli unici protagonisti di questo organismo. Un ringraziamento è diretto anche all’Amministrazione Comunale e ai due gruppi consiliari che hanno di comune accordo adottato in Consiglio Comunale uno schema di regolamento che non prevede all’interno della consulta alcuna rappresentanza e partecipazione dei componenti dell’Amministrazione e del Consiglio comunale, certi dell’idea che i ragazzi devono agire in piena autonomia e indipendenza. Auspico, continua Guarino, una sempre maggiore partecipazione, ricordando che le iscrizioni sono sempre aperte. Infine un augurio e un grosso in bocca al lupo a questi ragazzi, il presente e il futuro di Villalba!” Per quanto riguarda l’ esito delle votazioni, sono stati eletti alla carica di Presidente Salvatore Alessi, Vicepresidente Rosy Scarlata, mentre i 5 consiglieri sono Filippo Fruscione, Giuseppe Musarra, Giada Di Vita, Valeria Varisco e Giuseppe Mendola.