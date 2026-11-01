Incidente stradale: scontro in galleria su A19 a Enna, feriti e code

Un incidente stradale si è verificato sull’autostrada A19 Palermo-Catania, all’interno della galleria Cappuccini, nel territorio di Enna. Lo rende noto Anas, precisando che nello scontro, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento al km 116,600, sono rimaste ferite alcune persone. L’incidente ha provocato rallentamenti e code lungo l’autostrada. Sul posto sono intervenuti le squadre Anas, la Polizia stradale e i sanitari del 118 per i soccorsi e la gestione della viabilità.