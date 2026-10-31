Abusi sulla compagna, 39enne arrestato dai Carabinieri nel Ragusano

I carabinieri di Comiso hanno arrestato un 39enne ivoriano, condannato in via definitiva perche’ ritenuto responsabile della commissione dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. I carabinieri hanno rintracciato l’uomo e gli hanno notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti dall’Ufficio Esecuzioni penali della Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, sulla base del quale il condannato dovra’ espiare una pena di 6 anni e 5 mesi di reclusione. I fatti per i quali l’uomo e’ stato colpito dal provvedimento risalgono al periodo 2022-2024, anni in cui aveva vessato psicologicamente e fisicamente la propria compagna, picchiandola e costringendola ad avere rapporti sessuali. Dopo le ripetute violenze subite, la ragazza aveva deciso di denunciare i fatti presso la Stazione carabinieri di Vittoria e a seguito delle prime indagini sviluppate dall’Arma il 39enne era stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla compagna con applicazione del braccialetto elettronico. L’uomo e’ stato condotto in carcere. (AGI)