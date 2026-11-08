Terza Categoria. Il derby cittadini va alla Polisportiva La Riesina; vittorie per Vallelunga, Atletico San Cataldo e

Nel campionato di Terza Categoria, ancora gol a grappoli e spettacolo assicurato. A volare decisamente alto è il Vallelunga che ha conquistato la terza vittoria di fila nelle prime tre gare del campionato. A Butera contro la Buterese i biancoverdi vallelunghesi si sono imposti 0-4 con tripletta di Grasso e rete di Corbetto su calcio di rigore. Per il Vallelunga una partenza davvero con i fiocchi nel contesto di un campionato comunque aperto e incerto.

Nella sfida tra Acquaviva e Atletico San Cataldo, invece, s’è imposta la squadra sancataldese con uno spettacolare 3-5. La compagine sancataldese, che aveva ben impressionato all’esordio superando l’Atletico Mussomeli a Serradifalco, s’è superata infliggendo una battuta d’arresto casalinga all’Acquaviva. Per il padroni di casa le reti sono state realizzate da Pardi, Sorce e Capitano.

Anche nel derby riesino tra Altariva e La Riesina (nella foto in evidenza), gran spettacolo con 5 gol complessivi di cui tre della Riesina le cui reti di Infurna, Sow e Giordano hanno permesso alla Riesina di avere la meglio sull’Altariva che ha segnato le sue reti con Lo Consolo e Marsiglia. La Riesina è così salita a quota 6 in classifica.

Bellissima ed equilibrata, infine la sfida tra Don Bosco Mussomeli e Bompensiere con i padroni di casa che si sono imposti 2-1 grazie alle reti di Belfiore, mentre per il Bompensiere ha segnato Mulè. In classifica: Vallelunga 9, Bompensiere Family, La Riesina, Atletico Mussomeli e Atletico San Cataldo 6, Montedoro, Don Bosco Mussomeli e Acquaviva 3, Altariva, Caterinese Under 21 e Buterese 0. Atletico San Cataldo, Montedoro, Matematica e Don Bosco Mussomeli una gara