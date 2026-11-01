Terza Categoria. Dopo due giornate comandano Bompensiere Family e Vallelunga

Nel campionato di Terza Categoria, dopo le prime due giornate, in testa alla classifica ci sono Vallelunga (nella foto) e Bompensiere a quota 6 e a punteggio pieno. Il Vallelunga ha superato con un netto 10-0 finale l’Altariva Riesi. Le reti sono state segnate da Spera (doppietta), Conti, Insinna, Musarra, Trabona, Patti, autogol, Beniamino Vallone e Vincenzo Vallone. Una decina esaltante per un Vallelunga che è partito veramente fortissimo nel campionato di questa stagione.

Non è stato da meno il Bompensiere Family. La squadra di Michelangelo Benvissuto (nella foto sotto) ha battuto 9-1 la Buterese. Una vittoria netta caratterizzata da 4 gol di Diliberto, due di Mulè, uno di Monella, un’autorete e un gol di Campanella. Il Bompensiere ha così bissato la vittoria ottenuta alla prima giornata attestandosi in testa alla classifica.

Bella vittoria, per il resto, per l’Atletico Mussomeli di mister Mantio che ha battuto 2-0 l’Acquaviva. Ci ha pensato Michele Petrone (nella foto sotto), dopo 19 minuti, a sbloccare il match, dopo di che è stato Mancuso, poco prima la fine del primo tempo, a segnare il raddoppio. Una vittoria che è servita ai manfredonici per rompere il ghiaccio in campionato e per riscattare la sconfitta dell’esordio contro l’Atletico San Cataldo.

E’ stata invece rinviata al prossimo 6 dicembre la sfida tra Montedoro e Don Bosco Mussomeli. I mussomelesi, finora, non hanno giocato alcuna partita avendo osservato un turno di riposo alla prima di campionato. Infine, la Polisportiva La Riesina ha superato 5-0 la Caterinese Under 21 con le reti di Guarnaccia, tripletta di Genova e gol di Bartoli. Dopo i primi due turni di campionato, in Terza Categoria la classifica s’è così delineata: Bompensiere Family e Vallelunga 6 punti, Montedoro, La Riesina, Atletico Mussomeli e Atletico San Cataldo 3, Don Bosco Mussomeli, Altariva Riesi, Caterinese Under 21 e Buterese 0. Don Bosco Mussomeli 2 gare in meno; Atletico San Cataldo e Montedoro una gara in meno.