E’ ripartita la caccia agli allacci abusivi alla rete idrica. Per scovare collegamenti, “ponti” e raccordi che portano – illegalmente – l’acqua della rete pubblica laddove non ci dovrebbe essere, i carabinieri hanno operato fra le campagne di Licata e Palma di Montechiaro. Lungo la strada statale 115, su delega della procura di AGRIGENTO, c’è anche un escavatore che sta operando nelle vicinanze di alcune serre
Caccia agli allacci abusivi alla rete idrica, operazione fra Licata e Palma
Lun, 16/11/2026 - 19:11
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