Caccia agli allacci abusivi alla rete idrica, operazione fra Licata e Palma

E’ ripartita la caccia agli allacci abusivi alla rete idrica. Per scovare collegamenti, “ponti” e raccordi che portano – illegalmente – l’acqua della rete pubblica laddove non ci dovrebbe essere, i carabinieri hanno operato fra le campagne di Licata e Palma di Montechiaro. Lungo la strada statale 115, su delega della procura di AGRIGENTO, c’è anche un escavatore che sta operando nelle vicinanze di alcune serre