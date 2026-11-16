Serradifalco. Per far vivere il Natale con gioia ad anziani e persone sole c’è il Gruppo “Musica del Falco” di Giuseppe Insalaco

SERRADIFALCO. Non soltanto musica e intrattenimento, ma un gesto concreto di vicinanza e solidarietà a Serradifalco. Il gruppo Musica del Falco, coordinato dal giovane Giuseppe Insalaco propone di raggiungere nelle loro abitazioni gli anziani e quanti non possono vivere pienamente le occasioni di festa, per regalare loro un momento di autentica emozione natalizia. “C’è un modo particolarmente bello di vivere il Natale – afferma Giuseppe – portarlo là dove, talvolta, rischia di non arrivare”.

È con questo spirito che nasce l’iniziativa di Musica del Falco, il gruppo che ha scelto di trasformare la propria passione musicale in un’occasione di incontro, condivisione e attenzione verso le persone più fragili. «Porta la magia del Natale a chi ami!» è l’invito rivolto alla comunità. L’idea è semplice quanto significativa: organizzare delle vere e proprie tappe musicali nelle abitazioni di anziani, nonni, familiari o vicini di casa che, per ragioni di salute, difficoltà motorie o altre condizioni personali, sono costretti a trascorrere le festività a casa e non hanno la possibilità di partecipare alle iniziative collettive.

Il gruppo si offre volontariamente di raggiungerli, portando la musica e il calore delle tradizioni natalizie direttamente nelle loro case. Un piccolo concerto, una canzone, qualche momento trascorso insieme possono diventare un regalo prezioso per chi, soprattutto durante le festività, avverte maggiormente il peso della solitudine e della distanza dagli affetti. A promuovere e coordinare questa iniziativa è Giuseppe Insalaco, componente del direttivo dell’associazione culturale Serra del Falco, che ancora una volta dimostra una spiccata sensibilità verso le esigenze della comunità. La sua è una proattività che si traduce costantemente nella disponibilità a prestare la propria opera, a mettere a disposizione energie, tempo e capacità, intervenendo con generosità nei diversi contesti e nelle situazioni in cui può rendersi utile.

Un impegno che non si esaurisce nella partecipazione, ma si esprime nella capacità di farsi promotore di idee e trasformarle in occasioni concrete di servizio. Accanto a lui c’è un gruppo di diciotto componenti, unito dalla passione per la musica e dalla volontà di condividere qualcosa di bello con gli altri: Andrea Lovullo, Chiara Fonti, Christian Palmeri, Ferdinando Catania, Francesco Guagenti, Gabriele Arcangelo Divita, Gaia Ninfa, Gaetano Bonfissuto, Gioele Greco, Giulia La Rosa, Loris Mantione, Mario Mistretta, Mirko Palumbo, Rosario Alì, Salvatore Brancato, Sofia Dipisa e Vincenzo Bruno. “La proposta – continua Giuseppe Insalaco – assume un significato che va oltre la dimensione musicale.

È un richiamo al valore della prossimità, alla responsabilità di non lasciare indietro nessuno e alla riscoperta di una solidarietà che si manifesta soprattutto attraverso gesti semplici, ma capaci di incidere profondamente nella vita delle persone.“ In un tempo in cui il Natale rischia talvolta di essere identificato prevalentemente con il consumo e con la dimensione materiale del regalo, Musica del Falco sceglie di donare qualcosa che non si può acquistare: il tempo, la presenza, l’emozione e la condivisione. Perché una canzone ascoltata insieme, una visita inattesa o un sorriso ritrovato possono restituire a una persona il piacere di sentirsi ancora parte di una comunità. Chi conosce un anziano, un familiare o un vicino di casa che desidererebbe ricevere questa visita musicale può contattare Giuseppe Insalaco al numero 3395991610, anche tramite WhatsApp. Il gruppo è inoltre presente su Instagram con il profilo @musica_delfalco.