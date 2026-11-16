Senza casa e lavoro e con problemi di salute, l’identikit dei clochard: indagine Istat in 14 città. Il 24,7% in strada da oltre 6 anni, il 42,6% senza reddito

Problemi economici e mancanza di lavoro (31,7%), precarietà abitativa con sfratti o difficoltà a trovare un alloggio (26,2%) e rottura dei legami familiari (23,4%). Sono questi i principali eventi scatenanti che spingono le persone nella condizione di grave marginalità. È quanto emerge dall’indagine di approfondimento di Istat e fio.Psd (Federazione italiana organismi per le persone senza dimora), condotta su un campione complessivo di 9.684 persone senza dimora nei 14 Comuni centro di area metropolitana (Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Catania e Cagliari), di cui 5.563 accolti nelle strutture di accoglienza notturna e 4.121 conteggiati in strada. Il quadro delineato dalle interviste restituisce una marginalità spesso radicata nel tempo: un quarto del campione (24,7%) vive in strada o nei dormitori da oltre sei anni, quota che sale al 27,2% tra i nati in Italia, mentre quasi la metà (47,6%) affronta questa situazione da non più di due anni. Quattro persone su dieci (42,6%) dichiarano di non disporre di alcuna fonte di reddito. Un dato rilevante riguarda le strutture emergenziali: il 31,7% degli ospiti non ha mai dormito in strada, trattandosi soprattutto di madri con figli, donne vittime di violenza, persone uscite dal carcere o da centri per migranti. Inoltre, il 54,2% dichiara problemi di salute, con forti disuguaglianze che emergono nell’accesso alle cure: l’80% dei nati in Italia possiede la tessera sanitaria, contro il 40,6% degli stranieri, tra i quali il 31% è totalmente privo di documenti utili per le prestazioni mediche, limitandosi ai soli servizi di emergenza. Infine, per il 9,1% la condizione si associa all’isolamento sociale, con pesanti ricadute anche sull’alimentazione: il 37,7% delle persone senza dimora dichiara di non essere riuscito a mangiare almeno una volta nell’ultimo anno.