CALTANISSETTA. La Parrocchia San Domenico presenta la 16ª edizione del Presepe Vivente nel Quartiere Arabo di Caltanissetta, un appuntamento speciale che ogni anno rinnova la magia del Natale, valorizzando la fede, la storia e le tradizioni della città. Tra i suggestivi vicoli del quartiere storico degli Angeli, si ricrea l’atmosfera dell’antica Betlemme, con scene di vita quotidiana, antichi mestieri, personaggi in costume e la rappresentazione della Natività. Un percorso emozionante che permette ai visitatori di riscoprire il vero significato del Natale attraverso la partecipazione di tanti volontari, che con impegno e passione rendono possibile questa bellissima manifestazione. La manifestazione sarà arricchita da momenti musicali, con l’omaggio del coro diretto dal M° Raimondo Capizzi e la presenza del cantastorie Francesco Miceli, che accompagneranno le serate con musica e tradizione.

Gli appuntamenti:

24 dicembre 2026: dopo la Santa Messa delle ore 22:30, benedizione del Presepe.

26 e 27 dicembre 2026: dalle ore 18:30 alle 21:30.

2 e 3 gennaio 2027: dalle ore 18:30 alle 21:30.

6 gennaio 2027: alle ore 18:00, arrivo dei Re Magi a cavallo presso la Chiesa di San Domenico.

L’ingresso al Presepe Vivente è previsto da Via Angeli.

Il biglietto d’ingresso costa 5 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini. Le degustazioni sono gratuite fino a esaurimento delle scorte. Per i gruppi organizzati provenienti da fuori città è necessaria la prenotazione al numero 0934 681465 oppure tramite email: parrocchiasandomenico2021@gmail.com.

Il Presepe Vivente non è soltanto una rappresentazione della nascita di Gesù, ma un’occasione di incontro, condivisione e riscoperta delle nostre radici. Un’esperienza che unisce fede, cultura e tradizione, regalando a grandi e piccoli un’atmosfera natalizia ricca di emozioni.