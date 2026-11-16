Bompensiere. Acqua non potabile: il sindaco Salvatore Virciglio ha avanzato richiesta di valutare lo stato di emergenza

BOMPENSIERE. “Dopo essermi confrontato con Il vicesindaco delegato alla Protezione civile, Sebastiano Burruano, e con il coordinatore del gruppo intercomunale dei volontari di protezione civile BO.MI.MO., Dott. Salvatore Maria Saia, ho ritenuto di avanzare una richiesta specifica: VALUTARE LO STATO DI EMERGENZA”. Lo ha affermato il sindaco di Bompensiere Salvatore Virciglio.

Il primo cittadino bompensierino ha così motivato la sua richiesta: “Tra i rischi di protezione civile è contemplato quello del “deficit idrico”. Noi abbiamo l’acqua solo sulla carta (e purtroppo anche sulla bolletta) ma nella sostanza non la possiamo pienamente utilizzare per le esigenze fondamentali.

Riteniamo che la situazione debba essere attentamente essere valutata dagli organi competenti. Ormai da circa VENTI GIORNI ci troviamo in una situazione concretamente emergenziale che tramite i mezzi ordinari non sta trovando risoluzione. Le ordinanze dei SEI COMUNI interessati vengono allo stato mantenute e non revocate a causa della non conformità dei parametri. Non è possibile attendere oltre per dare una risposta ai cittadini che meritano IMMEDIATAMENTE l’accesso all’acqua potabile”.