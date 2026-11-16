SERRADIFALCO. Si svolgerà mercoledì 18 novembre alle ore 18 un convegno su Federico Polizzi. L’evento si svolgerà nella sala della comunità della Chiesa Madre. Si tratta, come hanno spiegato gli organizzatori dell’evento, di un’iniziativa per far conoscere una delle figure più illustri di Serradifalco. A promuovere l’evento è stata l’Auser di Serradifalco e la Luse, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e dell’Unità Pastorale di Serradifalco e in collaborazione con il periodico d’informazione “La Voce del Nisseno”.

Tema del convegno è: “Federico Polizzi – educatore, poeta, testimone della religiosità popolare”. A moderare l’incontro sarà il giornalista Michele Bruccheri. L’evento inizierà con i saluti del sindaco di Serradifalco, Leonardo Burgio, di don Biagio Biancheri (arciprete della Chiesa Madre), di Antonino Morreale, neo presidente dell’Auser di Serradifalco.

Interverranno il dottor Carmelo Pera, i docenti Rosanna Bellavia, Carmelo Locurto e Paolo Miraglia, la dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Filippo Puglisi” di Serradifalco. Prevista la proiezione di un filmato messo a punto dal direttore Michele Bruccheri e dalla docente Maria Antonietta Panvini. Le conclusioni saranno a cura del professor Pasquale Petix, rettore della Luse (Libera università senza età).