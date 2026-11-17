(Adnkronos) – Non è l'Ucraina. O non ancora, visto che il dossier non è stato ancora aperto al tavolo del programma. Lo si farà nella riunione già fissata per giovedì. Non sono le armi a Kiev quindi, ma è la patrimoniale a innescare tensioni nel centrosinistra alle prese con la costruzione del programma. E Avs che della misura ha fatto da sempre una sua priorità, stavolta dismette gli abiti 'unitari' indossati nei vari passaggi complicati dei rapporti tra Pd e M5S. "Senza la patrimoniale non c'è la coalizione", va giù netto Nicola Fratoianni parlando con i cronisti a Montecitorio. A stretto giro arriva anche Angelo Bonelli: "Senza queste cose inutile fare le primarie. O cambiamo l'Italia o rischiamo l'irrilevanza". Ce l'hanno con Giuseppe Conte che, dicono, "sta facendo asse con Italia Viva" per bloccare la proposta. E il Pd, sta mediando? "Per ora non molto…", si riferisce.

I leader di Avs rivendicano il ruolo svolto in questi anni. "Abbiamo lavorato molto per unire la coalizione, favorendo un dialogo tra Pd e M5S, che sembrava difficile, e che ha portato all'avvio della costruzione del programma". Ed ora che si arriva al dunque, lo stop proprio sulla misura "irrinunciabile" per Avs suona "non tollerabile e quindi irricevibile". Chiosa Bonelli: "Non siamo soprammobili". Il tavolo del programma dedicato alla questione tornerà anche a riunirsi questa mattina. Possibile si accorcino le distanze in quella sede? Fratoianni non lo esclude: "I tavoli servono a questo. Se si chiudono con 'patrimoniale sì o no'? O con 'sì o no armi a Kiev'? Così saremmo al punto di partenza. Comunque se non si riesce al tavolo, lo faremo noi quattro. Ma sulla patrimoniale chiudiamo. Senza, la coalizione non c'è". Al momento un faccia a faccia tra i leader non è stato fissato. "Ci vedremo dopo che i tavoli avranno finito i lavori", si spiega. Mentre Fratoianni parlava con i cronisti alla Camera, Conte era a Roma Tre per la presentazione del suo libro. "Siamo assolutamente d'accordo di aggredire le grandi ricchezze finanziarie e – dice il leader M5S – adeguare il sistema al principio di progressività. Lasciateci lavorare e il tavolo si ricompone, si discute su misure concrete e strumenti tecnici, non si rompe", assicura l'ex premier. Intanto è andato in porto l'altro tavolo che in questi giorni si è svolto parallelamente a quello del programma. Quello sugli emendamenti comuni alla manovra. Il centrosinistra ha presentato un pacchetto di 18 emendamenti unitari che costituiscono l'ossatura del futuro programma in materia economica. C'è la sanità, la scuola, il salario minimo, gli affitti, il dissesto idrogeologico. Ma ci sono anche le richieste di spostare gli investimenti dalle armi alla scuola e dalla difesa all'edilizia sanitaria.

Anche in questo confronto non è mancata la dialettica. In particolare sugli extraprofitti come copertura delle misure proposte. I 5 Stelle si sono battuti per la cosa incontrando, si riferisce, la freddezza di Iv. Tanto da abbandonare i lavori. Alla fine si è trovata la quadra. Spiega Chiara Braga, capogruppo Pd, presente al tavolo: "C'è stata come sempre una composizione di punti di vista, ma il tavolo ha sempre lavorato, un lavoro non stop – rimarca la presidente dei deputati dem -. E si è trovata una condivisione sulle coperture. Avendo alla Camera il vincolo che tutti i nostri emendamenti devono essere coperti, questo ci ha richiesto uno sforzo maggiore, non avendo tutte le leve a disposizione, perché non stiamo noi al governo". Le coperture individuate dagli extraprofitti, puntualizza Braga, derivano da quelli delle "società energetiche". Anche dalle banche? "No, dalle società energetiche".

Nel pacchetto degli emendamenti comuni, 6 sono a prima firma Pd: Rifinanziamento sanità; Congedi; Rivalutazione pensioni; Turn over scuola; Opzione donna; Zes e 5 x 1000. Cinque a prima firma M5S: Salario Minimo; Fondo affitti; Scuola: educazione affettiva e sessuale; Spostamento investimenti armi a scuola; Fiscal drag (coperta con extraprofitti). Quattro a prima firma Avs: Fondo adattamenti climatici (con extraprofitti); Fondo dissesto idrogeologico (con extraprofitti); Ricercatori e spostamento investimenti difesa su edilizia sanitaria. Un emendamento a prima firma Iv ovvero la ⁠Start tax. In serata si è aggiunta anche un'altra misura unitaria, quella per lo sblocco del turnover nella pubblica amministrazione.

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