Omicidio Pellizzeri a Siracusa, condanna a 17 anni per Mirabella

Il gup del Tribunale di Siracusa, Simone De Martino, ha condannato a 17 anni di reclusione Francesco Mirabella, 32 anni, per l’omicidio di Giuseppe Pellizzeri, ufficiale della Marina militare di 37 anni, avvenuto il 10 giugno 2025 a Siracusa. La sentenza e’ arrivata al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 16 anni e 8 mesi. Tra i familiari della vittima costituiti parte civile figurano la moglie e i due figli minorenni, la madre e la sorella. Pellizzeri fu raggiunto da due colpi d’arma da fuoco, alla spalla e allo sterno, mentre si trovava in via Elorina. Trasportato all’ospedale Umberto I, mori’ poco dopo per le ferite riportate. Nelle ore successive al delitto, Mirabella si presento’ spontaneamente ai carabinieri, dichiarando di essere l’autore degli spari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, all’origine dell’omicidio vi sarebbe stata una controversia legata al mancato pagamento dell’affitto di un immobile. Le richieste di Pellizzeri per ottenere il saldo delle somme arretrate avrebbero innescato una discussione culminata nella sparatoria. (AGI)