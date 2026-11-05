San Cataldo. “Riprendiamoci la Città” sollecita partecipazione del Comune al finanziamento regionale per la climatizzazione delle scuole

SAN CATALDO. Il gruppo consiliare “Riprendiamoci la Città”, tramite il suo capogruppo Giampiero Modaffari ha trasmesso una comunicazione ufficiale al Sindaco e all’Amministrazione comunale di San Cataldo, sollecitando la partecipazione urgente al finanziamento regionale destinato alla climatizzazione degli ambienti scolastici.

La Regione Siciliana ha previsto contributi fino a 150 euro per ogni alunno, docente e componente del personale ATA servito dall’intervento. Modaffari ha ricordato che le istanze vanno presentate dal 10 al 20 novembre. Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine di arrivo delle istanze ammissibili, fino a esaurimento dei fondi. “Abbiamo chiesto all’Amministrazione – ha spiegato l’ex sindaco – di attivare immediatamente gli uffici, coinvolgere i dirigenti scolastici, predisporre i progetti e presentare tempestivamente le richieste di finanziamento. Le nostre scuole meritano ambienti più confortevoli, salubri e adeguati alle esigenze degli studenti e del personale scolastico.