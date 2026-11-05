Giovane ferito in una sparatoria in discoteca a Catania, 19enne arrestato dai Carabinieri per tentato omicidio

Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre scorsi, all’interno di una discoteca in via Acquicella Porto, a Catania, con un giovane rimasto ferito a una gamba. Un 19enne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e porto e detenzione illegale di arma da fuoco in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip etneo su richiesta della Procura. I militari, intervenuti intorno alle 2.30 nel locale dopo la segnalazione di alcuni spari esplosi all’interno, hanno acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza, rinvenendo durante il sopralluogo un bossolo calibro 7,65 e un’ogiva. Proprio le immagini delle telecamere hanno consentito agli investigatori di ricostruire quanto accaduto poco prima, quando, al culmine di una discussione con la vittima, l’aggressore avrebbe estratto una pistola esplodendo almeno un colpo all’indirizzo del giovane e, successivamente, un secondo colpo, mentre gli altri clienti, in preda al panico, si allontanavano in fretta. La sequenza video, inoltre, mostra il presunto aggressore che, ancora armato, punta la pistola anche verso altri presenti, facendosi largo tra la folla per raggiungere l’uscita e allontanarsi dal locale. La vittima, allontanatasi con una vistosa macchia di sangue sulla gamba sinistra, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale ‘San Marco’, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico per una frattura pluriframmentaria della tibia. Un ulteriore riscontro investigativo è arrivato poi da un controllo stradale effettuato dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Catania, poco prima della sparatoria. I militari, nell’ambito dei servizi di pattugliamento del territorio anche nelle zone della movida, infatti, avevano sottoposto a verifica, poco distante dalla discoteca, un’auto condotta dal giovane riconosciuto, grazie ai filmati della videosorveglianza, come l’autore della sparatoria. Per il giovane è così scattato l’arresto. (Loc/Adnkronos)