Sicilia. Scadenza dei contratti di Scuola connessa, Lorefice(M5S): “Il plesso Filippo Cordova di Caltanissetta è un campanello d’allarme, interrogazione al ministro”

“La scadenza dei contratti di ‘Scuola connessa’ rischia di lasciare senza internet scuole in tutta Italia. Il plesso Filippo Cordova di Caltanissetta, rimasto senza connessione, è un campanello d’allarme. Ho presentato un’interrogazione al ministro dell’Istruzione per chiedere il ripristino del servizio e una ricognizione nazionale. La continuità va garantita per un servizio ormai essenziale sia per la didattica che per l’organizzazione amministrativa, senza scaricare i costi su scuole ed enti locali.” Lo ha dichiarato in una nota il Senatore M5S Segretario di Presidenza e Capogruppo M5S in Commissione politiche UE Pietro Lorefice.