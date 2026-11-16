Disagio giovanile e dispersione scolastica, Gela chiama a raccolta istituzioni e magistratura: un confronto per fermare l’emergenza

Affrontare il disagio giovanile, comprendere le cause della dispersione scolastica e individuare nuove strategie educative e sociali per contrastare un fenomeno che coinvolge sempre più giovani. Sono questi gli obiettivi del convegno dal titolo “Dis-perdersi per strada – Abbandono scolastico, disagio familiare, comportamento deviante: uno studio condotto su un gruppo di adolescenti siciliani”, in programma martedì 17 novembre, alle ore 15.30, presso la Chiesetta San Giovanni a Gela.

L’iniziativa è promossa dal Settore Servizi Sociali e rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto su tematiche di grande rilevanza sociale, con particolare attenzione al legame tra abbandono scolastico, fragilità familiari e nuove forme di violenza giovanile.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del prefetto di Caltanissetta, Licia Donatella Messina, del sindaco Terenziano Di Stefano, della presidente del Consiglio comunale Paola Giudice, del direttore dell’U.S.S.M. Grazia Sardella, della coordinatrice dell’Osservatorio Dispersione Scolastica Adriana Quattrocchi, del dirigente scolastico Gianfranco Mancuso e del vicario foraneo don Luigi Petralia.

A moderare l’incontro sarà l’assessore ai Servizi Sociali Valeria Caci.

Il programma prevede gli interventi del presidente del Tribunale di Gela, Roberto Riggio; del procuratore della Repubblica di Gela, Salvatore Vella; della professoressa Monica Pellerone, ordinaria di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso l’Università Kore di Enna; di Elisa Piva, insegnante e dottoranda di ricerca presso la stessa università; di Maria Concetta Bellia, già funzionaria U.E.P.E. e direttrice U.S.S.M.; e di Sandra Miccichè, operatrice dell’Osservatorio Scolastico Ambito 5.

La giornata si concluderà con uno spazio dedicato alle domande e al dibattito con il pubblico.