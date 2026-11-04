Superenalotto e 10eLotto, doppia vincita in Toscana

(Adnkronos) – Il Superenalotto premia la Toscana, che va a segno anche con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di martedì 3 novembre 2026 del Superenalotto è stato realizzato un 5 da 18.657,89 euro presso la Tabaccheria Segnali di Fumo, in Via delle Terme, 29 a Montepulciano, in provincia di Siena. L’ultimo 6 da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono (Lc). Il jackpot per il prossimo concorso, in programma giovedì 5 novembre, sale a 49,7 milioni di euro. Nel concorso di martedì 3 novembre del 10eLotto, il colpo più alto arriva da Montignoso, in provincia di Massa e Carrara, grazie a un 9 Oro da 50mila euro in viale Marina. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 30 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,3 miliardi da inizio anno.

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