Il teatro San Carlo di Napoli festeggia 289 anni dalla sua fondazione con un post sui propri canali sociali. “Il 4 novembre 1737 – si legge sui social del Massimo partenopeo – venne inaugurato, per volontà di Carlo III di Borbone, il Real Teatro di San Carlo: un luogo destinato a scrivere pagine straordinarie della storia della musica e dello spettacolo. Da allora, continua ad essere un simbolo di Napoli e un punto di riferimento per tutto il mondo della cultura, nonché il custode di una bellezza senza tempo. Buon compleanno, San Carlo, il teatro lirico più antico ancora in attività!”.
Il San Carlo di Napoli compie 289 anni, il teatro lirico più antico. Post di auguri sui social: “Simbolo della città e custode di una bellezza senza tempo”
Mer, 04/11/2026 - 17:18
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