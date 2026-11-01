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Sinner festeggia il Mondiale di Antonelli: “Kimi, cosa sei riuscito a fare?”

AdnKronos

Sinner festeggia il Mondiale di Antonelli: “Kimi, cosa sei riuscito a fare?”

Lun, 02/11/2026 - 00:14

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(Adnkronos) – Da campione a campione, da numero uno a numero uno. Jannik Sinner 'abbraccia' virtualmente Kimi Antonelli e si complimenta con lui per la vittoria del Mondiale di Formula 1 dopo il terzo posto nel Gp del Messico oggi, domenica 1 novembre.  Sinner ha affidato il suo videomessaggio a Sky Sport: "Ciao Kimi – dice Jannik con il sorriso – cosa sei riuscito a fare? Complimenti per il tuo primo titolo mondiale".  Sinner e Antonelli si scambiano spesso complimenti da una parte all'altra del mondo, per le rispettive vittorie. A inizio settembre, Sinner era stato anche a Monza per assistere al trionfo dell'azzurro nel Gran Premio d'Italia.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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