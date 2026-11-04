Sicilia, Anas: lavori sulla Tangenziale Ovest di Catania, chiusura notturna della rampa di uscita dello svincolo San Gregorio Nord

Per consentire l’esecuzione di interventi sulla Tangenziale Ovest di Catania (R.A. 15), Anas ha programmato la chiusura temporanea della rampa di uscita dello svincolo San Gregorio Nord, in direzione Catania Centro-San Gregorio. La limitazione sarà in vigore da oggi al 6 novembre 2026, esclusivamente nella fascia oraria notturna compresa tra le 21:00 e le 6:00 del giorno successivo, così da contenere il più possibile i disagi alla circolazione. L’intervento riguarda la sostituzione dell’attenuatore d’urto situato in corrispondenza della cuspide al km 0+050 del R.A. 15, precedentemente danneggiato a seguito di un incidente. Le lavorazioni rientrano nell’ambito degli interventi di riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza lungo l’A18 Diramazione di Catania. (Ter/Adnkronos)