Caltanissetta, Carta “Dedicata a te 2026”: pubblicato l’elenco dei beneficiari

Il comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che sul sito istituzionale del Comune di Caltanissetta è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te 2026″.

Per garantire la riservatezza dei dati i beneficiari sono stati identificati dal N° protocollo Inps associato alla DSU presentata per richiedere la certificazione Isee del nucleo familiare.

Il comune provvederà alla trasmissione di apposita nota contenente i codici identificativi delle carte da presentare agli uffici postali abilitati.

MODALITÀ DI RITIRO DELLA CARTA:

I nuovi beneficiari potranno ritirare la carta Dedicata a Te presso qualsiasi Ufficio Postale, a partire dal 4 di novembre 2026.

Per il ritiro è necessario presentare allo sportello:

• il codice di riferimento della carta rilasciato dal Comune;

• il documento di identità in corso di validità dell’intestatario della carta;

• il codice fiscale/tessera sanitaria dell’intestatario della carta

Coloro i quali erano già beneficiari nelle precedenti annualità e in possesso della carta non sarà necessario recarsi presso l’Ufficio Postale poiché l’importo verrà automaticamente accreditato.

Qualora l’utente avesse smarrito la sua carta “Dedicata a Te” e non ne fosse più in possesso potrà richiedere la sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello:

– un documento di identità in corso di validità;

– il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;

– la denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

MODALITÀ DI UTILIZZO

La carta è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.

Si ricorda che:

– non è ammesso l’acquisto di carburanti, alcolici o altro che non sia genere alimentare di prima necessità;

– per non perdere la somma accreditata, è indispensabile effettuare, pena decadenza dal beneficio, almeno un acquisto entro e non oltre il 16 dicembre 2026.

Per ulteriori dettagli sull’utilizzo della carta “Dedicata a te”, sugli esercizi commerciali che aderiscono alle iniziative promozionali e che garantiranno una importante scontistica sugli acquisti, è possibile consultare la pagina del sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per la misura di sostegno o consultare il sito internet https://www.masaf.gov.it/Carta_Dedicata_a_te_2026-info