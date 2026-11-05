Marina Militare, la nave Amerigo Vespucci a Palermo: ecco quando

La Nave Amerigo Vespucci, storico veliero e nave scuola della Marina Militare, arriverà domani nel porto di Palermo, dove sarà ormeggiata fino a domenica prossima nell’ambito della Campagna 2026. “La sosta nella citta’ siciliana – si legge in una nota – rappresentera’ un’occasione di incontro tra la Marina Militare e la cittadinanza, che avra’ la possibilita’ di salire a bordo e conoscere da vicino una delle unita’ navali piu’ rappresentative della Forza Armata, simbolo della tradizione marinaresca italiana e ambasciatrice del Paese nel mondo”. Durante la permanenza in porto, sono previste visite a bordo da parte delle autorita’ locali, delle istituzioni e degli studenti, oltre a momenti di incontro con la stampa. ( (Ter/Adnkronos)