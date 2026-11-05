A Vallelunga Pratameno le celebrazioni del 4 novembre 2026 fra canti, mostre e corteo

VALLELUNGA PRATAMENO – Ieri si è svolta a Vallelunga la cerimonia celebrativa della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, organizzata dall’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con l’Associazione Culturale “La Radice”. Una giornata particolarmente significativa, vissuta con grande partecipazione e coinvolgimento, dedicata alla memoria, alla riflessione e alla condivisione dei valori di unità nazionale, democrazia, libertà e pace. La cerimonia si è articolata in due momenti: il primo presso il Sacrario Comunale, con la solenne deposizione di una corona di alloro in memoria dei Caduti; il secondo presso il Monumento ai Caduti, in Piazza Vittorio Emanuele III, dove è stata allestita anche una suggestiva mostra di fotografie, cartoline e lettere scritte dai soldati al fronte, testimonianze preziose di un passato che abbiamo il dovere di custodire e tramandare. Particolarmente significativa è stata la partecipazione dell’intera comunità scolastica, con il coinvolgimento delle alunne e degli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, protagonisti di una giornata ricca di emozioni e di importanti momenti educativi.

Per l’occasione, l’Associazione Culturale “La Radice” ha promosso un concorso letterario a tema, con l’obiettivo di stimolare nei più giovani una riflessione profonda su valori fondamentali quali: – Il valore della pace e l’importanza della sua tutela; – La consapevolezza delle atrocità e delle sofferenze provocate dalla guerra; – L’importanza dell’unità nazionale, della libertà e della democrazia. Tutti gli elaborati realizzati dagli studenti sono stati esaminati e valutati da un’apposita commissione giudicatrice, che ha particolarmente apprezzato la maturità, la sensibilità e la profondità delle riflessioni espresse dai ragazzi. La celebrazione è stata ulteriormente arricchita da emozionanti momenti artistici e musicali. Particolarmente suggestiva è stata l’esecuzione dal vivo dell’Inno di Mameli, magistralmente interpretato dalla splendida orchestra musicale dell’Istituto “Quasimodo”. L’Inno di Mameli è stato inoltre cantato da Sefora Salamone, che ha contribuito a rendere ancora più emozionante e solenne questo momento della cerimonia. Gli studenti si sono inoltre esibiti in balletti e coreografie, realizzati grazie al prezioso contributo e alla guida dell’insegnante di educazione fisica, regalando ai presenti momenti di grande emozione e partecipazione. La giornata ha registrato un’ottima affluenza e una calorosa partecipazione da parte della cittadinanza, a testimonianza di quanto la nostra comunità sia legata alla propria storia e ai valori che essa rappresenta.