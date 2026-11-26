La NISSA F.C., in vista del match di domenica al “Tomaselli” contro l’Athletic Palermo, chiama a raccolta tutta la sua grande famiglia. Si tratta di vivere una giornata speciale, all’insegna dei colori biancoscudati, dell’entusiasmo e dell’appartenenza. In occasione della gara in programma alle 14:30 allo stadio “Marco Tomaselli”, tutti i ragazzi del Settore Giovanile saranno presenti in curva per sostenere la prima squadra e far sentire forte il proprio sostegno.

Si tratta di un’iniziativa che vuole rafforzare ancora di più il legame tra il settore giovanile, le famiglie e la prima squadra. Perché la Nissa è una sola grande famiglia e il futuro biancoscudato cresce anche attraverso questi momenti di condivisione. Nel contempo, tutti i genitori dei ragazzi iscritti al Settore Giovanile potranno usufruire del biglietto ridotto in curva al costo di 5 euro. (Foto Claudio Vicari – Nissa FC)