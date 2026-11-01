Serie A1 femminile: pari tra Circolo Tennis Palermo e Tennis Club Parioli. Squadra maschile battuta nettamente a Santa Margherita Ligure

Doveva essere una giornata nella quale si sarebbero dovuti conoscere quanto meno alcuni dei verdetti per quel che concerne semifinali scudetto e playout, invece, nel girone 2 di serie A1 femminile, ad una giornata dal termine della fase a gironi, Circolo Tennis Palermo (foto by Massimo Ragusa), Tc Parioli, Tc Rungg e Soc. Canottieri Casale si trovano tutte a 6 punti in classifica. Il tutto, frutto dei 2-2 maturati in viale del Fante tra Ct Palermo e Tc Parioli ed a Bolzano tra il Tc Rungg e le piemontesi del Casale Monferrato.

Ragion per cui, domenica 8 novembre, al termine dei match in programma a Bolzano (terra rossa indoor) tra il Rungg e il Ct Palermo ed a Roma tra Parioli e Casale Monferrato, questo super intrigato girone emetterà i verdetti definitivi.

Nel girone 1, invece, già in semifinale da prima classificata il Tc Prato e da seconda classificata ATA Trentino.

Quest’oggi in viale del Fante, i punti per le ragazze capitanate dai maestri Alessandro Chimirri e Davide Freni sono arrivati grazie alla più che brillante 24enne olandese Lian Tran, vittoriosa ieri nel 15.000 dollari tedesco sul veloce indoor di Essen, che ha battuto con piglio ed autorevolezza la 31enne croata Tena Lukas e grazie alla coppia Giorgia Pedone – Angelica Moratelli che nel doppio hanno avuto ragione di Francesca Gandolfi e Katerina Tsygourova (svizzera con cittadinanza italiana). Moratelli, nuovo innesto per questa stagione, è numero 91 delle classifiche di specialità, oltre ad aver vinto negli ultimi due anni lo scudetto con AT Verona, sempre in finale su Pedone e compagne.

Peccato, in singolare, per Giorgia Pedone, battuta dopo tre ore e venti minuti in tre set proprio per mano dell’italo elvetica Tsygourova, 417 Wta. Niente da fare nemmeno per Anastasia Abbagnato, rientrata appena venerdì dagli Stati Uniti, sconfitta per mano della 19enne romana del vivaio del Tc Parioli, Francesca Gandolfi.

Discorso invece già segnato per la squadra maschile battuta 6-0 a Santa Margherita Ligure (erba sintetica) e che dovrà passare dai playout del 22-29 novembre per mantenere la categoria. Ancora qualche speranza di chiudere il girone al terzo posto davanti il Ct Zavaglia Ravenna, ma sarà necessario domenica 8 novembre battere in casa il Tc Rungg e sperare che i ravennati non facciano altrettanto con il Tc Santa Margherita.

La gara odierna giocata in Liguria era una vera e propria mission impossible senza Gabriele Piraino e contro avversari del valore di Andrea Pellegrino e dello svizzero Remy Bertola, rispettivamente numeri 139 e 239 al mondo.

Prima sconfitta in singolare, tenuto conto anche del passato campionato per Luca Potenza battuto da Bertola.

Quinta Giornata Serie A1 femminile

Ct Palermo – Tc Parioli 2-2

Katerina Tsygourova b. Giorgia Pedone 6-3 6-7 6-3

Lian Tran b.Tena Lukas 6-2 6-4

Francesca Gandolfi b. Anastasia Abbagnato 6-2 6-4

Angelica Moratelli – Giorgia Pedone b.Katerina Tsygourova – Francesca Gandolfi 7-6 6-1

Quinta Giornata Serie A1 maschile

Tc Santa Margherita Ligure – Ct Palermo 6-0

Andrea Pellegrino b. Dali Blanch Medina 6-2 6-3

Remy Bertola b. Luca Potenza 6-1 6-4

Luca Castagnola b. Riccardo Surano 6-2 6-1

Filippo Romano b. Paolo Carroccio 6-1 6-1

Andrea Pellegrino – Filippo Romano b. Paolo Carroccio – Dali Blanch Medina 6-1 6-3

Remy Bertola – Luca Castagnola b. Riccardo Surano – Luca Potenza 6-2 7-6.