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San Cataldo. Studio e ricerca geologica nella Sicilia Centrale: rinnovato per 3 anni accordo di collaborazione tra l’Università di Catania e la Regione – Servizio 10 per il Territorio di Caltanissetta

Redazione 1

San Cataldo. Studio e ricerca geologica nella Sicilia Centrale: rinnovato per 3 anni accordo di collaborazione tra l’Università di Catania e la Regione – Servizio 10 per il Territorio di Caltanissetta

Gio, 05/11/2026 - 07:55

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SAN CATALDO. E’ stato rinnovato, per un ulteriore triennio, l’accordo di collaborazione a titolo gratuito, tra l’Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, e la Regione Siciliana – Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 10 “Servizio per il Territorio di Caltanissetta”.

L’accordo, privo di oneri finanziari per il Dipartimento, ha per oggetto la prosecuzione delle attività congiunte di studio e ricerca geologica sulla serie gessoso-solfifera della Sicilia Centrale, l’organizzazione di corsi di formazione professionale, convegni e workshop, nonché l’accoglienza di studenti e neolaureati dell’Università di Catania presso le strutture dei siti minerari dismessi siti nel bosco demaniale di GABARA per lo svolgimento di stage e tirocini formativi.

L’accordo era stato siglato dall’Arch. Antonio Michele Valenti, n.q. di Dirigente del Servizio 10-Servizio per il Territorio di Caltanissetta e dal Prof. Francesco Priolo, Rettore dell’UNICT. Restano confermati quali referenti scientifici per l’Università di Catania il Prof. Rosolino Cirrincione, la Prof.ssa Rosanna Maniscalco e la Prof.ssa Rosalda Punturo.

Già nel Corso di Laurea Triennale 2024-2025 in Scienze Geologiche è stata sviluppata dal dott. Andrea Nunzio Meli la tesi sperimentale “Geoparco e sostenibilità: la ex miniera di zolfo di GABARA (San Cataldo, CL) come esempio di valorizzazione territoriale”. Relatore Prof. Rosolino Cirrincione, Correlatrice Prof.ssa Rosalda Punturo.

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