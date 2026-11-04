Resuttano. Il sindaco Carapezza ha annunciato la consegna dei lavori per l’ammodernamento e la riqualificazione del Campo sportivo comunale

RESUTTANO. Il sindaco Rosario Carapezza ha reso noto alla cittadinanza che sono stati ufficialmente consegnati i lavori per l’intervento di ammodernamento e riqualificazione del Campo Sportivo Comunale. Il progetto di restyling trasformerà radicalmente la nostra struttura per renderla moderna, sicura e funzionale. Gli interventi principali riguarderanno nello specifico la realizzazione del nuovo manto in erba sintetica, per garantire una superficie di gioco all’avanguardia e performante in ogni stagione.

Prevista anche la costruzione di nuovi spogliatoi, moderni e dotati di tutti i comfort necessari per gli atleti. Inoltre si procederà alla ristrutturazione completa delle tribune, per assicurare massima sicurezza, accessibilità e comfort al pubblico e ai tifosi. “Questo intervento – ha sottolineato il sindaco – rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra comunità e una risposta concreta alle aspettative dei tanti giovani, degli sportivi e delle associazioni locali. L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per l’avvio del cantiere, frutto di un attento lavoro volto alla risoluzione di diverse difficoltà tecniche verificatesi in questi ultimi anni. Ci scusiamo anticipatamente per gli eventuali e temporanei disagi legati alle attività di cantiere, certi che la restituzione di un impianto sportivo totalmente rinnovato saprà ripagare l’attesa di tutta la cittadinanza. Seguiranno aggiornamenti sull’andamento dei lavori e sulla previsione della loro conclusione”.