Caltanissetta. Ecco le onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana consegnate dal Prefetto ad alcuni cittadini distintisi per meriti civili e professionali

CALTANISSETTA. Il 4 novembre, presso il Monumento dei Caduti di Viale Regina Margherita, ha avuto luogo la cerimonia di celebrazione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, dedicata al ricordo di tutti coloro che si sono sacrificati per l’affermazione dei principi a fondamento dello Stato democratico e volta a ringraziare a tutte le donne e agli uomini delle Forze Armate che ogni giorno operano a servizio del bene comune. La manifestazione – svoltasi alla presenza delle massime Autorità religiose, civili e militari e di una rappresentanza di alunni degli Istituti comprensivi Vittorio Veneto e Caponnetto Sciascia del Comune capoluogo – ha avuto inizio con il tradizionale schieramento del picchetto d’onore interforze presso il Monumento ai Caduti di Viale Regina Margherita, cui ha fatto seguito la cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro da parte del Prefetto, S.E. Licia Donatella Messina, al sacello dedicato ai caduti.

Nel corso della manifestazione, il Prefetto di Caltanissetta ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, seguito dalla lettura, da parte del Comandante provinciale dei Carabinieri, del messaggio formulato per la ricorrenza dal Ministro della Difesa. Al termine della manifestazione, le Autorità e gli studenti dei già citati Istituti scolastici hanno passeggiato per le vie del centro storico cittadino ammirando le vetrine di taluni negozi allestite con le uniformi e i simboli delle Forze dell’Ordine, dei Corpi militari e civili e delle Associazioni volontaristiche e combattentistiche d’Arma. Nella circostanza, i ragazzi hanno mostrato grande interesse e curiosità per l’iniziativa, formulando diverse domande al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate preposto all’illustrazione delle divise e degli equipaggiamenti esposti.

Infine, nei Saloni di rappresentanza della Prefettura, il Prefetto ha proceduto alla consegna della Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nei confronti di alcuni cittadini distintisi per meriti civili e professionali nello svolgimento del proprio servizio alla collettività.

Nello specifico, il Signor Edoardo Cammarata, già Capitano della Real Maestranza nell’anno 2024 per la categoria barbieri, è stato premiato per la sua attività di volontariato in favore di bambini e ragazzi residenti nei quartieri del Centro storico di Caltanissetta.

Il Signor Rocco De Vivo (nella foto in evidenza), già sovrintendente capo della Polizia di Stato, medaglia d’argento al Valore civile, è stato insignito per l’elevata professionalità dimostrata nell’attività investigativa nonché per l’impegno nel sociale anche in qualità di presidente dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato, sezione di Gela “Falzone-Pilato”.

Il prof. Gaetano Vincenzo Vicari, docente di lingue e letterature straniere in quiescenza, noto per l’importante attività di studio per la valorizzazione e il recupero del dialetto siciliano, si è, altresì, distinto per l’impegno nel volontariato sociale in qualità di formatore in progetti di servizio civile promossi dalla “Misericordia” di Niscemi.