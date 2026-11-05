Montedoro. Il 14 novembre in piazza Europa appuntamento con la Sagra della Guastedda

MONTEDORO. Il 14 novembre 2026, dalle ore 19:30, in Piazza Europa, nel cuore del centro storico, torna la Sagra della Guastedda, legata ai festeggiamenti di San Martino.
Ricette tradizionali tramandate in famiglia, prodotti tipici a km 0 e della dieta mediterranea, musica popolare siciliana, canti tradizionali e il racconto delle antiche ricette. Vi aspettiamo!
Una tappa del tour “Le vie del cibo della lunga vita”, promosso da SMAP e finanziato dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento regionale dell’Agricoltura.