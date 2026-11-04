Serradifalco piange la scomparsa della professoressa Giusy Pinto. Il sindaco Burgio: “Donna di grande cultura, eleganza e signorilità, una professionista preparata e seria”

SERRADIFALCO. Ha destato profonda commozione la scomparsa all’età di 70 anni della prof.ssa Giusy Pinto. Nativa di San Cataldo, la docente ormai da anni era residente a Serradifalco dove s’era sposata con il docente, ingegnere ed ex vice sindaco Totò Venti. Dal loro matrimonio sono nate due figlie, Valeria e Francesca. Giusy Pinto aveva svolto una brillante carriera scolastica superiore che l’aveva sempre vista protagonista al servizio dell’istituzione scolastica, degli alunni e delle loro famiglie.

In queste ore in tanti ne stanno ricordando l’umanità, il carattere dolce e al tempo stesso gioioso, ma anche la sua persona sempre ispirata ai valori dell’insegnamento, della famiglia e del lavoro. Tantissime le persone che si sono strette attorno alla famiglia Venti per la scomparsa di Giusy Pinto con messaggi di cordoglio sui social da parte di quanti l’hanno conosciuta ed apprezzata in vita.

Il sindaco di Serradifalco, Leonardo Burgio, è intervenuto con una nota ufficiale per esprimere il cordoglio, suo e della comunità serradifalchese per la scomparsa della professoressa Pinto. Nella nota si legge: “Con profonda commozione desidero esprimere, a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e della Giunta, e interpretando anche i sentimenti del Presidente del Consiglio comunale e del gruppo consiliare ‘Il Futuro ci Unisce’, le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia Venti per la scomparsa della cara professoressa Giusy Pinto”.

Il primo cittadino ha rimarcato: “Ricordiamo la professoressa Pinto come una donna di grande cultura, eleganza e signorilità, una professionista preparata e seria, ma soprattutto una persona dalla straordinaria delicatezza, sempre pacata nei modi e raffinata nell’animo. Una donna che ha saputo distinguersi nella vita professionale e, con altrettanta dedizione, nel ruolo di moglie e madre”. Il sindaco ha poi rilevato: “In questo momento di dolore, il nostro pensiero si rivolge in modo particolare all’ingegnere Totò Venti, già assessore e vice sindaco del nostro Comune, alle figlie Valeria e Francesca e a tutti i familiari”.

“A loro – ha concluso – va la nostra sincera vicinanza, con un sentimento di profonda partecipazione anche per il difficile e lungo percorso affrontato insieme, nel quale non sono mai venuti meno l’amore, la cura e la presenza costante accanto alla propria cara; ci sono legami che vanno oltre ogni difficoltà e che trovano proprio nella dedizione e nell’amore familiare la loro espressione più autentica; alla memoria di Giusy va poi il mio rispettoso ossequio nel ricordo di tanti momenti della mia infanzia trascorsi insieme alle nostre famiglie e il ricordo di un bellissimo sorriso su un volto sempre radioso”. I funerali della docente serradifalchese si svolgeranno il 5 novembre alle ore 15 presso la Chiesa Madre.