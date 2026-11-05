Serradifalco. Alessandro Lattuca nuova tromba della Tampere Philarmonic in Finlandia

SERRADIFALCO. Ancora un’importante affermazione per il giovane strumentista serradifalchese Alessandro Carrubba. Il giovane è diventato nuova tromba della Tampere Philarmonic in Finlandia. Lattuca è stato nel 2022 prima tromba dell’Orchestra Giovanile Italiana e nel corso della sua brillante carriera ha compiuto fondamentali esperienze formative: allievo di Davide Sanson, è stato anche solista con la Camerata Strumentale Fiesolana, eseguendo il concerto per tromba in mi bemolle maggiore, Hob:Vlle:1 di Franz Joseph Haydn nel 2024.

Diplomatosi cum laude nel luglio 2025 presso il Conservatoire de la Vallée d’Aoste, Lattuca ha frequentato i corsi dell’International Music Masterclass Festival (IMMF) e ora ha vinto il concorso per tromba di fila presso una delle principali orchestre finlandesi, la Tampere Philharmonic Orchestra. Una grande soddisfazione per il giovane musicista serradifalchese che conferma, per altro, la grande tradizione serradifalchese di talenti musicali che hanno avuto modo di affermarsi in ogni parte del mondo.