Villalba. Il sindaco Plumeri annuncia finanziamento di 100 mila euro dalla Regione per il progetto di un Centro per la Famiglia

VILLALBA. Il sindaco Fabio Plumeri ha reso noto che il Dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha dichiarato ammesso e finanziabile il progetto presentato dal Comune di Villalba, concedendo l’importo massimo previsto di 100.000 euro per l’istituzione di un Centro per la Famiglia.

Il progetto si concretizzerà nella creazione di uno sportello multifunzionale che rappresenterà un importante punto di riferimento per il welfare locale attraverso sostegno psicologico e sociale per le famiglie in difficoltà, ma anche mediazione familiare e orientamento ai servizi socio-sanitari e laboratori educativi e attività ricreative extrascolastiche per i minori.

Una struttura destinata a far alzare il livello qualitativo dell’offerta di servizi sociali per la popolazione che ne necessita.