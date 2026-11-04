Caltanissetta. Prefetto e Questore in visita nelle vetrine del Centro storico che ospitano le uniformi delle Forze di Polizia e degli altri Corpi dello Stato

CALTANISSETTA. Questa mattina, dopo la cerimonia svolta in Viale Regina Margherita in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Prefetto Licia Donatella Massina, il Questore Marco Giambra e le altre autorità, hanno fatto visita alle vetrine del centro storico che ospitano le uniformi delle Forze di Polizia e degli altri Corpi dello Stato.

In particolare le autorità si sono soffermate sulle vetrine che ogni anno ospitano le divise dei corpi dello Stato a dimostrazione della loro grande sensibilità e stima nei riguardi delle Forze dell’Ordine e del loro ruolo nella società e nella vita di tutti i giorni.