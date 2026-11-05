Caltanissetta. Il 12 novembre c’è l’evento “Oltre il rosa: la ricerca sul tumore al seno nelle donne e negli uomini. Scoperte, sfide e nuove prospettive per la salute di tutti”

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta promuove un appuntamento di grande rilievo istituzionale e scientifico dal titolo “Oltre il rosa: La ricerca sul tumore al seno nelle donne e negli uomini. Scoperte, sfide e nuove prospettive per la salute di tutti”. L’evento, organizzato dalla Fondazione AIRC – Delegazione Caltanissetta e dalla VI Commissione consiliare “Sanità”, si terrà giovedì 12 novembre 2026, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, presso il Foyer “M° G. Pastorello” del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta.

Un’iniziativa che offre ai cittadini l’opportunità di confrontarsi direttamente con le eccellenze del mondo medico e scientifico. Una corretta informazione e una capillare divulgazione scientifica sono infatti strumenti essenziali per abbattere i falsi miti, sensibilizzare l’intera comunità e diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, che oggi più che mai possono fare la differenza nella lotta contro la malattia.

L’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore medico, accademico e del volontariato, uniti per tracciare il punto sulle nuove frontiere della ricerca e dell’assistenza sanitaria: Relatore Principale: Prof.ssa Laura Ottini – Professore Ordinario del Dipartimento di Medicina Molecolare, Università di Roma “La Sapienza”

Interventi:

Dott.ssa Ludovica Vaccaro – Chirurga Senologa presso la Breast Unit dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Gela

Dott. Benedetto Trobia – Direttore Medico di Presidio dell’ASP di Caltanissetta

Sig.ra Ersilia Sciandra – Progetto Luna OdV

Dott. Giuseppe Pastorello – Presidente APS Noi per la Salute Tina Anselmi

Modera l’incontro: Dott.ssa Paola Garofalo – Referente AIRC.