Caltanissetta. Bonus Sociale Rifiuti: ecco come ottenere la riduzione del 25% sulla TARI 2027

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza riguardo alla possibilità di accedere al Bonus Sociale Rifiuti, la misura nazionale volta a sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico attraverso una riduzione del 25% sulla TARI (tassa sui rifiuti). Per avvalersi dell’agevolazione non serve fare alcuna domanda al Comune: il beneficio verrà applicato in modo del tutto automatico. Tuttavia, per poterne fruire sulla bolletta TARI del 2027, c’è un passaggio fondamentale da compiere entro la fine di quest’anno.

Per consentire ai sistemi informatici di verificare il diritto al bonus e applicare la riduzione del 25% sulla TARI 2027, le famiglie interessate devono aver presentato all’INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) entro e non oltre il 20 dicembre 2026, così da ottenere entro l’anno in corso l’attestazione ISEE.

Una volta ottenuta l’attestazione ISEE, l’INPS e il sistema informatico nazionale (SGAte/Acquirente Unico) incroceranno automaticamente i dati con i nostri uffici tributari. Lo sconto verrà così inserito direttamente nel conto TARI del 2027, senza ulteriori adempimenti burocratici o modulistica da consegnare allo sportello. L’agevolazione è rivolta alle utenze domestiche con le seguenti soglie ISEE (in corso di validità per il 2026):

Fino a 9.530 € / 9.796 € per i nuclei familiari con fino a 3 figli a carico;

Fino a 20.000 € per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

Va compilata la DSU (in autonomia sul sito INPS o tramite un CAF/patronato) entro il 20 dicembre 2026. Si ottiene l’attestazione ISEE e si riceve lo sconto del 25% applicato direttamente sulla TARI 2027. Per maggiori informazioni sulle modalità operative a livello nazionale, è possibile consultare il portale ufficiale di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).