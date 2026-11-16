San Cataldo. Serata di grande livello culturale dedicata al patrono d’Italia San Francesco

SAN CATALDO. L’associazione Incontriamoci in Biblioteca, la citata Rettoria della Chiesa di San Francesco e il Rotary Club di san Cataldo hanno realizzato una serata di grande livello culturale e artistico, in memoria del Patrono d’Italia, a partire dal libro che sul santo ha scritto Aldo Cazzullo. La serata è iniziata con un intervento dello storico Luigi Bontà, che ha parlato della presenza dei Cappucci nel nostro territorio. Brani tratti dal libro di Cazzullo sono stati letti da Liliana Carletta e Andrea Zimarmani, mentre poesie sono state declamate da Agata Sciolino e Sonia Conti.

I commenti musicali della serata sono stati affidati a Salvatore Cammilleri e dal duo Monica Battaglia ed Eleonora Vullo. Hanno esordito nelle presenza dell’associazione Incontriamoci in Biblioteca Fiorella Falci (con la sua pillola di Filosofia ) e Liana Carrubba ( con la sua pillola di Vita ) con due interventi di grande rilievo culturale. La critica letteraria Enza Spagnolo ha parlato del romanzo Ocean Drive, di Gianfranco Cammarata, mettendo in rilievo come la figura principale del libro somigli alla figura di san Francesco, da laico .

Infine, Luigi Bartolomeo e d Elio Cirrito hanno inscenato un intenso dialogo fra il santo e il suo primogenito spirituale, Bernardo.Il presidente dell’associazione Incontriamoci in Biblioteca ha invitato tutti al prossimo incontro, nella splendida location del museo dei Relitti greci, a Gela, il 12 dicembre.