Serradifalco. Valore del Manganese superiore al limite di legge: il sindaco dispone divieto di consumo alimentare dell’acqua

SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha reso noto alla cittadinanza che, a seguito delle segnalazioni pervenute nei giorni scorsi da diversi cittadini in merito alla colorazione anomala dell’acqua e delle conseguenti richieste di chiarimento e verifica, che il Comune ha tempestivamente inoltrato agli enti competenti, ogni giorno sono state effettuate da Caltaqua le analisi presso l’ingresso del serbatoio comunale e in quelle pervenute oggi dai risultati emerge un valore di manganese superiore al limite previsto dalla normativa vigente.

Secondo quanto comunicato dal Gestore, tutti gli altri parametri microbiologici e chimico-fisici analizzati risultano conformi, ad unica eccezione del manganese. Si tratta quindi di una criticità riferita a questo specifico parametro, che richiede comunque prudenza e attenzione. Per questo motivo, l’ufficio tecnico sta provvedendo a preparare al sindaco un’ordinanza con la quale sarà disposto, in via cautelativa, il divieto temporaneo di utilizzare l’acqua per bere e per la preparazione degli alimenti, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di conformità e non avremo ricevuto risultati analitici favorevoli.

Il primo cittadino ha ribadito: “Voglio rassicurarvi sul fatto che stiamo seguendo la vicenda con la massima attenzione, in costante interlocuzione con l’ASP, Caltaqua e Siciliacque, affinché vengano effettuati tutti gli interventi necessari e nuovi controlli nel più breve tempo possibile. Comprendo i disagi e le preoccupazioni, ma vi assicuro che continuerò a seguire personalmente la situazione e vi terrò aggiornati tempestivamente su ogni sviluppo, fino al completo ripristino della potabilità dell’acqua”.