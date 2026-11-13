San Cataldo. Riprendiamoci la Città presenta una nuova interrogazione consiliare sulla raccolta differenziata nel cimitero comunale: “La raccolta differenziata è un obbligo contrattuale non una scelta discrezionale”

SAN CATALDO. Il Gruppo consiliare RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ, attraverso il proprio Capogruppo, consigliere comunale Giampiero Modaffari, torna a denunciare una vicenda che, dopo anni di segnalazioni, interrogazioni e richieste di chiarimento, continua a rimanere irrisolta: LA MANCATA ATTUAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI SAN CATALDO, NONOSTANTE SI TRATTI DI UN SERVIZIO PREVISTO DAGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI DEL GESTORE.

Quanto emerso nel corso della seduta del Consiglio comunale del 3 novembre 2026 desta particolare preoccupazione. Nella risposta fornita alla nostra precedente interrogazione, l’Assessore competente ha sostanzialmente confermato che i rifiuti prodotti all’interno del Cimitero vengono attualmente gestiti come indifferenziati, attribuendo tale situazione all’insufficiente collaborazione dei visitatori e dichiarando che l’Amministrazione non prevede di modificare l’attuale modalità di raccolta!.

Nonostante la raccolta differenziata sia prevista dagli obblighi contrattuali del gestore, l’Amministrazione comunale ha dichiarato che non intende modificare l’attuale sistema di raccolta indifferenziata. Una posizione che riteniamo amministrativamente inaccettabile e che merita risposte inequivocabili. Non può essere la presunta indisciplina di alcuni cittadini a giustificare la rinuncia a un servizio pubblico contrattualmente previsto. Se esistono difficoltà nell’organizzazione della raccolta differenziata, il compito dell’Amministrazione è affrontarle attraverso adeguati contenitori, informazione, vigilanza e controlli, non assumere tali difficoltà come motivazione per non attuare il servizio.

Il Comune ha il dovere di controllare l’esecuzione del contratto, non di giustificare le eventuali inadempienze del gestore. Per queste ragioni, in data 6 novembre 2026, il nostro Gruppo consiliare ha presentato una nuova e articolata interrogazione, chiedendo all’Amministrazione comunale di chiarire definitivamente alcuni aspetti fondamentali. Vogliamo sapere chi abbia deciso di abbandonare la raccolta differenziata, quando tale decisione sia stata assunta e attraverso quali provvedimenti amministrativi sia stata autorizzata.

Chiediamo di conoscere la destinazione delle batterie di contenitori colorati che, secondo quanto dichiarato dall’Assessore, sarebbero state installate nel primo anno di gestione e che oggi non risultano disponibili nelle modalità necessarie alla separazione delle diverse frazioni di rifiuto.

Pretendiamo inoltre di conoscere quali controlli siano stati effettuati sul gestore, per quali ragioni non siano state applicate sanzioni e se siano state valutate le conseguenze economiche derivanti dall’eventuale mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali. Ma vi è una questione ancora più rilevante, che riguarda direttamente la tutela delle risorse pubbliche.

SE IL CONTRATTO PREVEDE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E QUESTA NON VIENE ESEGUITA NELLE MODALITÀ PATTUITE, QUALI SOMME SONO STATE EVENTUALMENTE CORRISPOSTE PER PRESTAZIONI NON RESE?

È una domanda legittima, alla quale l’Amministrazione deve rispondere con documenti, verifiche contabili e dati oggettivi. Non intendiamo formulare accuse prive di riscontri, né anticipare conclusioni che spettano ad altri soggetti titolati. Riteniamo, tuttavia, doveroso accertare se siano state liquidate somme per prestazioni non effettivamente eseguite, se ricorrano i presupposti per applicare penali contrattuali e se esistano importi da recuperare nell’interesse del Comune e della collettività.

La vicenda assume particolare rilievo anche rispetto alla corretta determinazione dei costi del servizio e alle eventuali conseguenze sul PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI, che devono essere puntualmente verificate senza automatismi o conclusioni affrettate.

Non chiediamo privilegi, interventi straordinari o nuove spese ingiustificate. Chiediamo semplicemente che venga attuato un servizio già previsto dal contratto e che il Comune eserciti pienamente le proprie funzioni di vigilanza e controllo. Dopo anni di iniziative consiliari, non sono più sufficienti generiche rassicurazioni o promesse di ulteriori approfondimenti. Occorre conoscere le decisioni assunte, gli atti che le sostengono, le responsabilità amministrative e gestionali, gli eventuali effetti economici e, soprattutto, i tempi certi per l’effettiva ATTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CIMITERO COMUNALE. Il rispetto dell’ambiente, il decoro di un luogo particolarmente significativo per la nostra comunità e la corretta gestione del denaro pubblico non possono essere subordinati a valutazioni di semplice opportunità.

RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ continuerà a esercitare con determinazione la propria funzione di controllo e di impulso, affinché gli obblighi contrattuali siano rispettati e gli interessi dei cittadini adeguatamente tutelati. Non si tratta di alimentare una polemica politica, ma di riaffermare un principio fondamentale di buona amministrazione: un servizio pubblico previsto contrattualmente deve essere eseguito, controllato e correttamente remunerato. Se emergono criticità, devono essere risolte. Se emergono inadempienze, devono essere accertate. Se sono stati commessi errori, devono essere corretti tempo delle giustificazioni è finito. È il momento delle risposte, degli atti e delle decisioni concrete.